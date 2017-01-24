За ночь с улиц Рязани вывезли 2150 кубометров снега

Ночью с 22 на 23 января в уборке областного центра было задействовано 95 единиц техники, сообщает сайт городской администрации. Снег вывозили с улиц Высоковольтной, Свободы, Соборной, Островского, Есенина, Московского шоссе, улицы и площади Ленина.

Сегодня в уборке задействовано 5 тракторов, 4 погрузчика, 13 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц Рязани было вывезено 91 715 кубометров снега.