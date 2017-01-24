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23.01.2017
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Общество
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По результатам проверки, проведенной прокуратурой Рязанской области, возбуждено третье уголовное дело о махинациях в «Ринвестбанке»

Сайт регионального надзорного ведомства сообщает, что по факту банкротства регионального банка ООО РИКБ «Ринвестбанк» была проведена серьезнейшая проверка. В результате нее выяснилось, что 4 июля прошлого года было принято решение направить в Арбитражный суд области заявление о признании Банка банкротом, а в Банк России – ходатайства об аннулировании лицензии банка на осуществление банковских операций. Однако накануне отзыва лицензии банк совершил ряд сделок, направленных на удовлетворение требований отдельного кредитора. В ущерб другим кредиторам председатель правления банка с помощью договоров цессии (переуступки прав требования) удовлетворил имущественные требования одного из кредиторов за счет имущества должника на сумму более 247 миллионов рублей. При этом все признаки предстоящего банкротства у банка уже были. Следственными органами в отношении должностного лица банка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры региона.

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