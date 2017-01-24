Атомы, новые планеты и парящие стулья можно увидеть на фотовыставке в Рязани

В галерее «Люди» начала работу персональная выставка Анны Абрамовой «ParadoxFOTO».

Основное направление творчества Анны – видео. Она снимает коммерческое видео, клипы для рязанских музыкальных групп и ролики в стиле арт-хаус. Ее объединение носит название «PARADOX video», отсюда и название выставки «ParadoxFOTO».

Интерес к фотографии у Анны появился 2 года назад. Все началось с фотографии ее родного дома в селе Дядьково. С необычного ракурса девушка сняла крышу и вход на любимый чердак, в котором часто играла в детстве. Искаженное пространство на снимке напомнило Анне корму корабля, и она назвала его «На палубе». Остальные снимки Анны такие же: фантазийные, наполненные двойными смыслами, метафорами.

Чтобы снять реальность по-особому, она часто пользуется макросъемкой. На вернисаже Анна попросила посетителей угадать, как сделана фотография «Атом». Со второго раза гости ответили правильно: белые пересекающиеся овалы – это следы от ложки, которой размешивали сахар в чае. А вот как снята фотография под названием «Новая планета», никто так и не смог догадаться.

Свои работы Анна не выкладывала в Интернет, поэтому увидеть их можно только на экспозиции до 8 февраля.