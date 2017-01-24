В Скопинском районе Рязанской области поликлиника работает по более удобному для пациентов графику

В первый день работы XVI съезда «Единой России», прошедшего в Москве в эти выходные, состоялись семь дискуссионных площадок. Одна из площадок была посвящена вопросам здоровьесбережения. В дискуссии приняла участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Рязанскую область на площадке представлял заместитель главного врача по поликлинической работе Скопинской центральной районной больницы Андрей Мартынов.

Разговор на дискуссионной площадке шел о демографической ситуации в стране, информатизации лечебных учреждений, проблемах поликлинического звена, перспективах развития сельского здравоохранения.

Комментируя корреспонденту «РВ» свое участие в дискуссионной площадке, Андрей Мартынов сказал, что разговор получился полезным и содержательным. Особо заместитель главного врача ЦРБ отметил работу по информатизации лечебной сети, которая ведется и в Рязанской области. По мнению Андрея Мартынова, внедрение информационных технологий облегчает труд доктора по заполнению медицинской документации, а для пациента становится проще записаться на врачебный прием.

– Уже на протяжении двух лет запись на примем к врачу в нашей поликлинике осуществляется в электронном виде – через Интернет или инфомат. Но среди наших пациентов много пожилых людей; они записываются по звонку в регистратуру, – рассказал Андрей Мартынов.

Заместитель главного врача ЦРБ сообщил, что работа по информатизации в их поликлинике не останавливается – внедряется электронная база данных, осуществляется постепенный переход на электронную амбулаторную карту, что облегчает доступ разных специалистов к истории болезни пациента.

По мнению Андрея Мартынова, многие проблемы поликлинического звена (такие как большие очереди, невозможность попасть к узкому специалисту) сегодня можно решить путем элементарных организационных нововведений, грамотного разделения потоков пациентов. Так, в Скопинской районной поликлинике внедрили практику «дежурного терапевта» для обслуживания пациентов, которые пришли без предварительной записи и не знают, к какому специалисту им надо обратиться. Эта мера, во-первых, не допускает ситуации, когда пациент, не имея талона, может остаться без внимания врача, а во-вторых, снимает нагрузку с узких специалистов. Как сказал Андрей Мартынов, практика показывает, что подавляющему большинству пациентов, не знающих к кому обращаться, достаточно помощи именно дежурного терапевта.

– Здесь не нужно больших финансовых затрат. Достаточно организовать работу поликлиники так, чтобы это было удобно пациенту, – добавил в комментарии заместитель главного врача Скопинской ЦРБ.