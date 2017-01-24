Полиция сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязанской области: у виновника автоаварии не было прав

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 17.30 на 265-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Захаровском районе. 29-летний житель области, ранее лишенный права управления, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где «Жигули» столкнулись с автомобилем «Ситроен».

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2109» скончался на месте автоаварии. Водитель автомобиля «Ситроен», а также его пассажиры, в том числе 3-летняя девочка, получили травмы и были доставлены в больницу.