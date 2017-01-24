В Рязанской области полицейские выявили три нарушения миграционного законодательства

Сайт УМВД России по области сообщает, что участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции и регионального УФСБ установили, что 35-летняя рязанка в своем строящемся доме в деревне Пупкино фиктивно поставила на учет двух граждан Республики Азербайджан.

В селе Байдики Захаровского района полицейские выяснили, что 66-летняя жительница рабочего поселка Ухолово фиктивно постановила на учет двух иностранных граждан.

В Ряжском районе сотрудники полиции пресекли нарушение миграционного законодательства в селе Журавлинка. Двух граждан Республики Таджикистан в своем строящемся доме фиктивно поставил на учет 27-летний местный житель.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.