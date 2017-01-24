В Рязани началась подготовка волонтеров к региональному этапу WorldSkills Russia

Региональный этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Рязанской области с 6 по 10 февраля. В нем примут участие 90 обучающихся по 14 компетенциям.

В рамках чемпионата будут задействованы 120 добровольцев из четырех профессиональных организаций региона, которые будут обеспечивать деятельность четырех площадок. 19 января состоялось первое ориентационное занятие для волонтеров. На занятии добровольцы распределились по направлениям и функциям работы, познакомились с тим-лидерами. В рамках подготовки к чемпионату для них предусмотрена образовательная и мотивационная программа, состоящая их трех тренингов, сообщает сайт молодежной политики, физической культуры и спорта региона.