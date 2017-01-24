Рязанцам стала доступна «Геопочта»

Сервис Почты России – «Геопочта» (geo.pochta.ru), который ранее работал в бета-версии, теперь доступен в 60 городах России, в том числе и Рязани, сообщает пресс-служба Почты России. Сервис «Геопочта» предназначен для рассылки рекламно-информационных материалов в пределах конкретного города и создан специально для представителей малого и среднего бизнеса. Он позволяет компаниям выбирать географию доставки на карте с точностью до одного дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой России в режиме онлайн.

Сервис стартовал в начале прошлого года в тестовом режиме, когда заказчики могли воспользоваться им только по приглашению и специальной регистрации. Сейчас «Геопочта» функционирует в полноценном формате и доступна всем посетителям сайта geo.pochta.ru. С момента запуска услугой «Геопочты» воспользовались более 600 клиентов Почты России, среди которых образовательные учреждения, строительные компании, клиники, представители розничной торговли, кафе, финансового сектора. Почти 40 процентов пользователей –индивидуальные предприниматели.