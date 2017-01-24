Рязанцам стала доступна «Геопочта»
Сервис Почты России – «Геопочта» (geo.pochta.ru), который ранее работал в бета-версии, теперь доступен в 60 городах России, в том числе и Рязани, сообщает пресс-служба Почты России. Сервис «Геопочта» предназначен для рассылки рекламно-информационных материалов в пределах конкретного города и создан специально для представителей малого и среднего бизнеса. Он позволяет компаниям выбирать географию доставки на карте с точностью до одного дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой России в режиме онлайн.
Сервис стартовал в начале прошлого года в тестовом режиме, когда заказчики могли воспользоваться им только по приглашению и специальной регистрации. Сейчас «Геопочта» функционирует в полноценном формате и доступна всем посетителям сайта geo.pochta.ru. С момента запуска услугой «Геопочты» воспользовались более 600 клиентов Почты России, среди которых образовательные учреждения, строительные компании, клиники, представители розничной торговли, кафе, финансового сектора. Почти 40 процентов пользователей –индивидуальные предприниматели.
24 января 2017