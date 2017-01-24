Ведущее оборонное предприятие Рязанской области получило защищенную виртуальную частную сеть

Государственный Рязанский приборный завод, одно из ведущих предприятий Концерна «Радиоэлектронные технологии», повысил уровень защиты. Как сообщается на сайте предприятия, это стало возможным в рамках сотрудничества с рязанским филиалом «Ростелекома».

У предприятия такого масштаба и значимости, как АО «ГРПЗ», требования к уровню защищенности информационных ресурсов чрезвычайно высоки. Некоторые объекты предприятия территориально удалены друг от друга, поэтому наличие качественной защищенной бесперебойной сети связи также имеет первостепенное значение. Теперь все подразделения завода объединяет защищенная виртуальная частная сеть (Virtual Private Network - VPN). Кроме того, на всех ведомственных объектах социального комплекса предприятия развернута зона Wi-Fi. Для организации телекоммуникационной инфраструктуры Государственного Рязанского приборного завода построены оптические линии связи, которые обеспечили предприятие высокоскоростным доступом в Интернет, а также позволят в будущем наращивать пропускную способность каналов связи и подключать новые телеком-услуги.