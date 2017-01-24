Главная команда Рязанской области по футзалу «Езиды» потерпела два поражения подряд

Стоит отметить, что оба матча первенства России были отмечены равной борьбой с соперниками и завершились с разницей в один гол в их пользу. Московский «Спартак» победил со счетом 2:1. Голы у нас забили Иван Краснов и Андрей Масленый. Были «Езиды» близки если не к победе, то хотя бы к ничейному исходу в поединке против команды «МВА» из Москвы, но один из лидеров нашей дружины Иарзани Сафоян не забил пенальти. В итоге столичные футболисты одержали верх – 4:3. У нас авторами голов стали Артем Шиндяков, Иарзани и Руслан Сафояны. Кроме названных футболистов в составе «Езидов» выступали Сергей Кудряшов, Алексей Шустов, Андрей Макарочкин, Александр Аникушин, Антон Шкапов, Александр Цыганков и Андрей Корольков. Несмотря на две неудачи благодаря успеху в предыдущих матчах подопечные Дмитрия Осокина имеют шансы продолжить борьбу за награды – в следующий этап соревнований выйдут шесть лучших коллективов из группового турнира, а рязанцы сейчас занимают место в «золотой середине».