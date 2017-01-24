Победой команды «Интерьерный вопрос» завершилась борьба в главном дивизионе традиционного в Рязанской области турнира по мини-футболу

В полуфинальных матчах коллективов Суперлиги традиционного турнира любителей футбола (ТТЛФ) «Интерьерный вопрос» нанес поражение «Велесу» – 2:0 (голы в ворота проигравших забили Иван Краснов и Дмитрий Кузьмин), точный удар Александра Галича принес победу команде «РНПК» над «Автоимпортом», В финальном поединке инициативой поначалу владели футболисты «РНПК» счет открыл Александр Иванов, Александр Галич его удвоил), но после перерыва ход поединка круто изменился – Иван Краснов сократил разницу в счете, а затем он же сделал результат ничейным. Последовали две дополнительные пятиминутки, в которые никому не удалось добиться успеха, а в серии пенальти удача улыбнулась «Интерьерному вопросу», в победное начало в ней положил все тот же Краснов.

Стоит отметить, что это уже седьмой «золотой» успех команды, которую тренирует Владимир Качалин. «Серебро» в итоге досталось футболистам «РНПК», третьим стал «Автоимпорт».