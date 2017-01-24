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23.01.2017
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Спорт
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В Рязани определились лучшие юные шахматисты

В Рязани определились лучшие юные шахматисты

В гимназии №2 завершились соревнования личного первенства Рязани по классическим шахматам. В турнире приняло участие 130 юных спортсменов, которые соревновались в четырех возрастных группах по швейцарской системе в девять туров.

У мальчиков до 11 лет по семь очков набрали четверо. По дополнительным показателям победителем стал Михаил Салтыков. Далее в итоговой турнирной таблице два Арсения: Ефремов (второе место), Сараев (третье место).

У девочек этого возраста с 6,5 очками первенствовала Анастасия Иванова. В общем зачете с мальчишками она была шестой.

В возрастной группе мальчиков 2006–2007 годов рождения по восемь очков набрали два участника. Дополнительные показатели вывели на первое место Дмитрия Овчинникова, на второе Михаила Трифонова. Четыре девочки этого возраста завершили соревнования, набрав по шесть очков. Первой по дополнительным показателям была Вероника Смалева (в общем зачёте она была третьей), второй — Дарья Орлова, третьей — Анна Желтова, четвёртой — Татьяна Белова.

Среди юношей 2004–2005 первенствовал Михаил Челебаев — 8,5 очка. У девушек этого возраста — Ангелина Устинович, 6,5 очка. Ангелина набрала столько же баллов, что и занявший третье место Артем Пронкин, но уступила по дополнительным показателям.

В старшей возрастной группе — 2002–2003 годов рождения — дополнительные показатели для определения победителей считать не пришлось. Победы одержали: среди юношей — Евгений Чебалкин, набравший семь очков, и Валентина Климанова с 4,5 очками и десятым местом в общем зачете.

Фото Андрея Хаджиева

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