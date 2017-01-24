Более 20 тонн контрафактного спиртного изъяли полицейские в Рязанской области

Житель одной из деревень Кораблинского района хранил в своем гараже более 40 тысяч бутылок водки с акцизными марками с признаками подделки

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД получили сведения, что в ряде небольших продуктовых магазинов Кораблинского района в продаже появилась водка с признаками контрафактной продукции. Бутылки спиртного были маркированы акцизными марками с признаками подделки.

Полицейские провели проверку и выявили, что 45-летний житель деревни Бобровинка в гараже у своего дома хранит алкогольную продукцию. Также сотрудники полиции установили, что злоумышленник развозит спиртное с признаками контрафакта на реализацию по небольшим магазинам Кораблинского района. При этом никаких сопровождающих документов на алкогольную продукцию не предоставлялось, сообщается на сайте регионального УМВД России.

При осмотре жилища и хозяйственных построек злоумышленника, а также двух грузовых «Газелей», припаркованных у дома и подготовленных в рейс, полицейскими было обнаружено и изъято более 40 тысяч бутылок водки с акцизными марками с признаками подделки. Образцы изъятой продукции направили на исследование.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.