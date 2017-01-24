Рязанская область активно участвует в реализации федеральных программ

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя рязанским журналистам работу дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния», прошедший в рамках работы XVI съезда «Единой России». Всего 21 января прошли семь дискуссионных площадок, на которых были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритеты работы единороссов в 2017 году.

Андрей Макаров вместе с первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым выступил модератором площадки «Экономика роста и благосостояния». Речь шла об эффективном использовании бюджетных средств, о работе над новой редакцией Бюджетного кодекса, главных задачах настройки налоговой системы России.

Во время общения с представителями СМИ Андрей Макаров подчеркнул, что благодаря большой работе по подготовке к вхождению в федеральные программы, Рязанская область своевременно получает финансирование из бюджета страны на их реализацию. Так, регион стал одним из первых российских субъектов, получивших федеральные средства в рамках программы строительства новых и реконструкции действующих школ. Кроме того, как отметил председатель бюджетного комитета Госдумы, область демонстрирует пример эффективного использования бюджетных средств. Это тоже создает благоприятные условия для реализации крупных проектов, направленных, прежде всего, на улучшение качества жизни людей. В качестве примера Андрей Макаров привел новый корпус больницы имени Семашко, который долгое время являлся долгостроем, но благодаря выделенным из федерального бюджета деньгам и региональному софинансированию, в прошлом году был оперативно возведен и сдан в эксплуатацию. В этом году в Рязани начинается строительство нового комплекса больницы скорой медицинской помощи: на это выделено 112 миллионов рублей федеральных денег.

«От того, насколько эффективно будут освоены эти средства, от темпов строительства будет зависеть дальнейшее финансирование этой крупной стройки», — подчеркнул парламентарий.

Также Андрей Макаров проанонсировал внесение в ближайшее время в Государственную Думу законопроекта, который объединит основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики России. Председатель бюджетного комитета Госдумы отметил, что такой документ особенно важен для регионов, в том числе и для Рязанской области, поскольку позволит региональной власти четко понимать, как строить отношения с бизнесом и при этом обеспечивать выполнение социальных обязательств.