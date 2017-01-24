В Рязани прошли два региональных турнира по бильярду

Федерация бильярдного спорта области при участии министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области и детско-юношеской спортивной школы ЦСК провела чемпионат области по бильярдному спорту среди мужчин и женщин и I этап открытого Кубка «ДЮСШ ЦСК» среди юношей и девушек.

В I этапе открытого Кубка «ДЮСШ ЦСК» приняли участие 25 спортсменов в возрасте до 16 лет, среди которых 6 девушек. По итогам состязаний открытого Кубка призовые места в дисциплине «свободная пирамида» завоевали: 1 место Кирилл Гранкин (ДЮСШ «Фаворит»), 2 место Иван Королёв (ДЮСШ ЦСК), 3 место Арина Кривова и Даниил Локтионов (воспитанники ДЮСШ ЦСК).

Чемпионат Рязанской области в дисциплине «комбинированная пирамида» среди мужчин и женщин собрал 41 участника. Турнир примечателен тем, что на нем определялись участники, которые будут представлять наш регион в чемпионате России по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида – 2017». Он пройдет в начале февраля в Сочи. После двухдневных соревнований результаты чемпионата следующие: 1 место – Александр Гранкин, 2 место – Дмитрий Конюхов, 3 место – Иван Алпатов и Сергей Подпорин. Спортсмены Александр Гранкин и Дмитрий Конюхов будут представлять Рязанскую область в Сочи на чемпионате России.

Фото Ольги Киндиновой