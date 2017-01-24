Рязанские производители развивают фирменную торговую сеть

Каждый житель области знаком с продукцией крупнейших молочных заводов региона – ООО Агромолкомбинат «Рязанский» и ОАО «Старожиловский молочный завод». Быть ближе к потребителю предприятиям помогает развитая сеть фирменной торговли.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день ООО АМК «Рязанский» имеет в Рязани 23 палатки и 2 фирменных магазина. Две палатки работают в Шиловском районе. Осваивается торговля в Московской и Тульской областях, где на начало года предприятием открыто 6 и 3 торговые точки соответственно.

ОАО «Старожиловский молкомбинат» на территории области имеет 60 собственных торговых точек, семь из которых открыты в 2016 году.

Имеют широкую фирменную торговую сеть МП «Хлебозавод №1 г. Рязани» (20 торговых точек), МП «Хлебозавод №3 г. Рязани (26 торговых точек).

ООО «Жито» снабжает население молочной и хлебной продукцией через свою торговую сеть, состоящую из 34 торговых павильонов.

Активную позицию на рынке занимают сельхозтоваропроизводители, развивая мобильную фирменную торговлю. ОАО «Авангард» Рязанского района имеет четыре, а ОАО «Рязанский свинокомплекс» – пять автолавок, которые реализуют продукцию предприятий не только в Рязани, но и в районах области. В частности, ОАО «Рязанский свинокомплекс» в неделю объезжает 10 районов.

Сеть собственной торговли активно развивает ОАО «Шацкий мясокомбинат», реализуя свою продукцию в 21 торговом предприятии районов области и в шести – г. Рязани. На выездной торговле на ярмарках и других площадках работает две автолавки.