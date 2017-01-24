На рязанском фестивале прозвучали стихотворения и песни артистов Касимова

Фестиваль «Рязань провинциальная» собрал в кафе-клубе «Старый парк» участников литературного объединения «Литературный Касимов», музыкантов и других творческих людей. Артисты исполняли как собственные стихотворения и песни, так и произведения своих коллег и известных бардов. Ведущей вечера стала глава «Литературного Касимова» Людмила Бритикова.

На вечере гости услышали стихи Дмитрия Митина о Касимове и дружбе с поэтами, песни барда Дмитрия Бодрова о силе молитвы, любовную лирику Олега Грошева и Михаила Скорнякова и другие произведения. Особо воодушевил публику гитарист Михаил Скорняков, исполнив несколько акустических версий рок-хитов. Поддержать касимовских коллег приехали рязанский бард Евгений Сапфиров, который исполнил несколько песен собственного сочинения, и музыканты из Мурома.