В Рязанской области прошел межрайонный хоккейный турнир

В р.п. Сараи состоялся межрайонный хоккейный турнир, приуроченный к 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие ХК «Сараи», ХК «Чучково» и ХК «Сокол» (Сапожок), сообщает пресс-служба администрации поселка.

Результаты матчей:

ХК «Сараи» - ХК «Сокол» 2:1.

ХК «Сараи» - ХК «Чучково» 2:3.

ХК «Чучково» - ХК «Сокол» 4:2.

В итоге первое место заняла команда ХК «Чучково» (лучший игрок команды – Олег Сенюков). На втором месте - ХК «Сараи» (лучший игрок – Александр Бландинский). Третьим стал ХК «Сокол» (лучший игрок – Павел Новиков).

Самым результативным игроком турнира признан Сергей Замешаев (ХК «Чучково»). Он забил шесть очков по системе «гол+пас» (1+5).

Источник: сайт министерства сообщает сайт молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области