В Рязанской области футболу учились дошколята

В детском саду №4 г. Сасова состоялась встреча воспитанников с тренером по футболу Олегом Мелеховым. Олег Иванович рассказал детям об истории футбола и правилах игры в него, показал фото и видео материалы с соревнований, в которых сам принимал участие, поведал о своих достижениях. Тренер продемонстрировал ребятам мастер-класс по владению мячом. В завершение встречи дошколятам были предложены эстафеты с элементами футбола, что вызвало у них неподдельный интерес и бурю эмоций.

Перед расставанием ребята подарили тренеру подарок, сделанный своими руками, и твердо пообещали записаться в секцию по футболу.