Рязанская певица Мария Видяпина дала концерт в КДЦ «Октябрь»

Концерт под названием «На Руси так давно повелось» состоялся в культурно-досуговом центре «Октябрь». Весь вечер вела душевный разговор со зрителями известная рязанская певица, солистка коллектива народной песни «Ока» Мария Видяпина. В ее произведениях – радость и печаль, надежда и ожидание, мечта о счастье, воспоминания о родительском доме, рассказ о красотах рязанской природы.

В культурно-досуговом центре «Октябрь» собрались те, кто любит песни в исполнении Марии Видяпиной. Часть из них была исполнена впервые, но принята и понята зрителями. Как всегда, ей подпевали из зала, было много аплодисментов и цветов. После концерта собравшиеся тепло благодарили солистку за доставленное удовольствие, за песенные воспоминания об отчем доме, родной деревне, откуда многие родом.