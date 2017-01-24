«Космическая» работа рязанских скульпторов получила высшую награду Кубка России «Зимний вернисаж»

Композиция «Танец Шивы» Юрия и Владимира Мистрюковых заняла первое место в номинации «Ледовая скульптура». Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», в котором участвовали братья-рязанцы, проходил в Перми.

Творение братьев Мистрюковых – закольцованная композиция с лицом божества в центре – было придумано около года назад. На проработку деталей и чертеж ушли две недели – по признанию автора, «бумажная» часть работы самая сложная. «Танец Шивы олицетворяет хрупкую гармонию мира, постоянное обновление. В своем космическом движении это божество разрушает старое, отжившее, и создает новое – чистое и свежее», – рассказал Юрий. Он отметил, что вместе с братом он уже участвовал в Кубке России, но до этого не добивался таких высоких результатов.

Юрий и Владимир Мистрюковы – рязанские скульпторы, занимающиеся творчеством и коммерческими заказами более 10 лет. Братья имеют художественное образование и постоянно участвуют в конкурсах по ледовой, деревянной и металлической скульптуре. За плечами художников – опыт работы на фестивалях в России, Латвии, Южной Корее, Казахстане.

Экспозиция работ участников Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» размещается в центре Перми в ледовом городке.

Фото Павла Семянникова, группа «Ледовый городок» ВКонтакте, и Юрия Мистрюкова