В Рязанской области определили лучших лыжников города Сасова

Открытый чемпионат города Сасова по лыжным гонкам прошел в поселке Сенцово. В соревнованиях приняли участие спортсмены из г. Сасово, Сасовского, Пителинского и Ермишинского районов. Победитель чемпионата определялся по сумме двух гонок – классическим и свободным стилем. Дистанция у женщин составила 3 и 5 км, у мужчин – 5 и 10 км.

В результате звание чемпионов города завоевали Денис Шелкопляс (г. Сасово) и Дарья Васькина (г. Сасово). Серебряные медали у Артура Ивлиева (Сасовское летное училище) и Ольги Глуховой (г. Сасово), бронза у Александра Тимошкина (Ермишинский район) и Елизаветы Гордеевой (г. Сасово), сообщает администрация города.