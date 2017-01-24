Легкоатлеты рязанской спортшколы «Юность» успешно выступили на Чемпионате и первенстве ЦФО России
Как сообщает сайт администрации Рязани, 20 января в Смоленске завершились Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике. В составе сборной команды Рязанской области выступили 22 воспитанника спортшколы «Юность», которые показали на соревнованиях высокие результаты.
Победителями и призерами соревнований стали:
- Григорий Платонов – прыжки в длину – 1 место (тренер Курбатов В.С.);
- Анна Зенина – прыжки в длину – 1 место (Заслуженный тренер России Капацинский О.К.);
- Виталий Сойко – прыжки в высоту – 1 место (тренер Илюшина Н.В.);
- Мария Кобелева – прыжки в длину – 1 место, бег с барьерами – 2 место (тренер Никитина Е.В.);
- Инна Газизова – бег на 200 м – 2 место – выполнила норматив «Мастер спорта России» (тренер Варнаков А.В.);
- Дмитрий Засолько – бег на 200 м – 3 место (тренер Варнаков А.В.).
Фото с сайта администрации Рязани
24 января 2017