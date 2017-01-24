Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина приняла участие в торжествах, посвященных 90-летию ДОСААФ России

Сайт правительства области сообщает, что в Московском Центральном академическом театре Российской Армии прошел праздник, посвященный 90-летию ДОСААФ России. В нем приняли участие представители Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ, федеральных министерств и ведомств, Русской Православной Церкви, руководители общественных, ветеранских и молодежных организаций.

В состав делегации Рязанской области, которую возглавила заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, вошел также и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Николай Рудаков.

В ходе торжества заместитель Елена Буняшина поздравила собравшихся от имени губернатора Олега Ковалева. Она вручила председателю ДОСААФ России Александру Колмакову приветственный адрес главы региона, в котором, в частности, говорится: «ДОСААФ подготовило сотни тысяч специалистов для Вооруженных Сил и народного хозяйства, большой отряд спортсменов по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта. В числе его выпускников – летчики-космонавты, заслуженные мастера по самолетному и парашютному спорту. Правительство Рязанской области в тесном сотрудничестве с региональным отделением ДОСААФ России ведет активную работу по формированию современной системы военно-патриотического воспитания граждан. Учреждениям организации оказывается поддержка в их техническом перевооружении, повышении качества обучения, расширении перечня профессий с учетом имеющихся потребностей. Сегодня региональное ДОСААФ включает порядка 70 образовательных объединений: это автомобильные школы, учебные технические и стрелковые центры, спортивные кружки и секции. Ежегодно в них более 1000 юношей получают армейскую специальность, свыше 6300 граждан приобретают специальности водителей различных категорий и других профессий, востребованных на региональном рынке труда. Убежден, что ДОСААФ России и в дальнейшем будет надежным партнером и активным участником в крайне значимой работе по военно-патриотическому воспитанию населения, повышению престижа воинской службы, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи».