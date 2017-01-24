В Рязанской области полицейские раскрыли ограбление

В полицию обратился 41-летний рязанец, который сообщил, что ночью он вышел из кафе в центре села Путятино, направился в гостиницу, а по пути его ограбили. Мужчина был в селе в командировке. Когда он выходил из кафе, на него напал мужчина и отобрал у него сотовый телефон и банковскую карту. Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции выяснили, что пострадавший познакомился со своим грабителем в кафе. Приметы злоумышленника передали всем полицейским патрулям. Оперативники уголовного розыска опросили работников кафе и выяснили несколько деталей о личности подозреваемого. Злоумышленник явно был местным жителем, и его в кафе видели не в первый раз. Вскоре оперативники выяснили, кто причастен к грабежу, разыскали и задержали злоумышленника. Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.