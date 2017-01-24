В Рязанской области в традиционном футбольном турнире «Подснежник» памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева завершились предварительные соревнования

Последние матчи состоялись в группе «Б», от их результатов зависело, кто в четвертьфиналах станет соперником из команд группы «А», поединки в которой были проведены накануне. «Золотые купола» уступили «Витязю» из Рязанского района (1:4), милославский «Дон» проиграл «Водоканалу» из областного центра – 3:4. В итоге в четвертьфинальных матчах 28 января встретятся «Екимовка» (Рязанский район) и «Дон», «Витязь» и «Рязань М-2», на следующий день сыграют рязанская «АМКА» и «Рязань М-1», «Водоканал и «РГРТУ». Начало поединков – в 12.00 и 13.30. Полуфиналы намечено провести 4 февраля (начало – в 12.00 и 13.30). 5 февраля в 11.00 начнется игра за «бронзу», по окончании которой состоится финал.

Напомним, турнир памяти Василия Карцева проводится в Рязани, на стадионе «Спартак», информационным партнером выступает газета «Рязанские ведомости».