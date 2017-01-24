Футболисты рязанского «Элекса-Фаворита» установили рекорд в первенстве России

Они одержали шестую победу подряд, приблизились к лидерам, а учитывая потери, отстают от занимающих второе и третье места команд соответственно на четыре и три очка. Очередной матч российского первенства – против «Хазара» из Астрахани – подопечные Виталия Громова и Владимира Иванова провели на высоком уровне. В состоявшемся в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», поединке счет открыл Руслан Мурашкин, затем он же, с пенальти, его удвоил, а Алексей Кинякин довел результат до 3:1. Но уж слишком поверили в свое превосходство над гостями хозяева – они на время упустили инициативу и позволили соперникам уравнять положение. Но вскоре все встало на свои места – мячи залетали только в ворота астраханского «Хазара». Денис Голунов со штрафного вывел хозяев вперед, Алексей Петухов с ювелирного паса Михаила Лушникова увеличил разрыв в счете, затем отличились те же Голунов и Петухов, а последнюю точку поставил Александр Телегин. В итоге – 8:3 в пользу рязанцев.

Следующие поединки российских соревнований «Элекс-Фаворит» проведет в гостях, первый из них – против соседа по турнирной таблице «Алмаз АЛРОСА» – в ближайшую субботу, 28 января.