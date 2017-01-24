За выходные полицейские пресекли в Рязанской области 7 фактов незаконной торговли спиртным

По информации сайта УМВД России по области, в Рязани нарушения зафиксированы в магазинах на улицах Дзержинского, Советской Армии и Островского.

Сотрудники полиции выявили, что в нарушение запрета на торговлю спиртным в нестационарных объектах, алкоголем торговали в палатках на улицах Интернациональная, Свободы и Предзаводская.

Антиалкоольное законодательство нарушали и в магазине в селе Долгинино Рязанского района.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, по которой грозит внушительный штраф.

В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота 142 литра спиртного.