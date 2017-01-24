Дзюдоист из Рязанской области стал призером международных соревнований

В городе Старый Оскол прошел XXXV Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения, посвященный 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 64 клубов России, Сербии, Литвы, Грузии, Абхазии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, а также Донецкой Народной Республики.

Город Сасово Рязанской области представляли двое воспитанников ДЮСШ «Планета спорта»: Даниил Исаев - в весовой категории 55 кг, Даниил Авдеев - в весовой категории 81 кг. Авдеев провел четыре схватки и в трех одержал победу. Это позволило ему подняться на третью ступень пьедестала почета, сообщает пресс-служба администрации Сасова.