Рязанские школьники учились личностному развитию

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» завершилась профильная зимняя смена «Пламенный – ИКС», в которой приняли участие активисты Российского движения школьников.

Каждый день смены был посвящен известному российскому историческому деятелю, оставившему след в искусстве, науке, творчестве, военном деле. За неделю работы ребята посетили разнообразные мастер-классы, участвовали в спортивных состязаниях и получили новые знания по четырем направлениям деятельности РДШ – личностному развитию, гражданской активности, военно-патриотической и информационно-медийной деятельности. Для школьников также были организованы встречи с представителями властных структур и лидерами молодежного движения, сообщается на сайте министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.