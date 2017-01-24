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23.01.2017
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Общество
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Студентов и сотрудников рязанского медуниверситета приглашают к участию в конкурсе снежных скульптур

До 16 февраля на территории медицинского городка (ул. Высоковольтная, д. 9) все желающие могут лепить из снега все, что душе угодно. Но в рамках четырех номинаций: 1) фигуры различных животным в рамках «2017 год – Год экологии в России», 2) фигура логотипа Всемирного фестиваля молодежи и студентов - 2017 в г.Сочи, 3) фигуры главного символа 2017 года (Год огненного петуха), 4) фигуры традиционных русских зимних праздников (Рождество, Крещение, Масленица и др.).

«Мы будем рады видеть фотографии вашей снежной композиции с хештегом #зимняясказкарязгму вконтакте, инстаграмме или фейсбуке, и вместе с вами считать набранное количество голосов (лайков)», - сообщают организаторы на сайте РГМУ им. И.П. Павлова.

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