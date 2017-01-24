В Рязанской области определили лучших рыболовов

В городе Спасск-Рязанский в районе «Спасский затон» прошел чемпионат Рязанской области по ловле рыбы на блесну со льда, сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Рязани, Рязанской и Московской областей. По итогам соревнований победителями в командном зачете стали:

1 место – команда «ФИШ 3000 РЗН», Рязанская область (Кистенев Александр, Кистенев Олег, Кузин Сергей). 2 место – команда «Михайлов», Рязанская область (Исаков Вячеслав, Митрохин Вячеслав, Тюрин Михаил) 3 место – команда «Сатурнфиш-3», Московская область (Огурцов Александр, Зуев Николай, Власов Валерий).

Фото с сайта министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области