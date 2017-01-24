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23.01.2017
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Спорт
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В Рязани состоялись чемпионат и первенство города по лыжным гонкам

Сайт администрации города сообщает, что 21 и 22 января в Мемориальном парке состоялись открытый чемпионат и первенство Рязани по лыжным гонкам.

В первый день соревнований в них приняли участие 339 человек, во второй день на старт вышли 388 лыжников.

От Рязани выступили команды: спортшкол «Вымпел», «Олимпиец», «Ника», «Клуб ветеранов лыжного спорта», УВД, РФУ МВД, АПУ ФСИН, ДЮСШ «ЦСК», РГАТУ, РПК.

Команды из районов Рязанской области: «Витязь» Рязанского района, ДЮСШ «Арена» пос. Шилово, ДЮСШ «Старт» г. Скопин, ДЮСШ Касимовского района, ДЮСШ «Виктория» пос. Кадом, ДЮСШ «Факел» пос. Ермишь, «Тумская ДЮСШ», г. Зарайск Московская область, Михайловский район, г. Спас-Клепики.

Победители первого дня – ход классический:

Лукьянов Егор – СДЮСШОР «Вымпел», Суровин Борис – ДЮСШ «Ника», Былинко Арина – Шиловская ДЮСШ, Самсонова Полина – ДЮСШ г. Зарайска, Соловьев Руслан – СДЮСШОР «Олимпиец», Цыпулина Людмила – ДЮСШ «Ника», Баулина Анастасия – СДЮСШОР «Вымпел»-РПК, Горбунова Яна – СДЮСШОР «Вымпел», Мысев Дмитрий – СДЮСШОР «Вымпел», Куляев Иван – СДЮСШОР «Вымпел», Чепик Виктор – СДЮСШОР «Олимпиец», Садовникова Полина – СДЮСШОР «Вымпел».

Победители второго дня – ход свободный:

Лукьянов Егор – СДЮСШОР «Вымпел», Суровин Борис – ДЮСШ «Ника», Былинко Арина – Шиловская ДЮСШ, Карташова Юлия – Шиловская ДЮСШ, Степаненко Елизавета – ДЮСШ г. Зарайска, Соловьев Руслан – СДЮСШОР «Олимпиец», Куликова Дарья – «Тумская ДЮСШ», Моисеева Анна – «С пылу с жару» г. Рязань, Горбунова Яна – СДЮСШОР «Вымпел», Мысев Дмитрий – СДЮСШОР «Вымпел», Скрыпников Дмитрий – СДЮСШОР «Олимпиец», Никитин Дмитрий – РПК.

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