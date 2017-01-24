В Рязани проходят чемпионат и Кубок города по мини-хоккею с мячом

По информации сайта администрации города, вчера был дан старт чемпионату и Кубку Рязани по мини-хоккею с мячом. Организатором соревнований выступает городское управление по физической культуре и массовому спорту. Состязания проходят на базе спорткомплекса «Химик», в них принимает участие более шестидесяти юных хоккеистов (15-16 лет). Итоговые встречи и награждение победителей планируется провести во второй декаде февраля.