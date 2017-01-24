Преподаватель рязанской детской школы искусств № 9 представил первую персональную выставку

Экспозиция живописных работ Ивана Родина «Рязанские мотивы» открылась в музее истории молодежного движения в рамках проекта «Большие надежды». До этого картины Родина можно было увидеть на областной выставке Рязанского союза художников «Осень-2016», а также в собрании работ учеников и преподавателей художественных школ и училищ города в зале «Артрум».

На персональной выставке собраны графические и живописные работы, сделанные во время летних пленэров. Иван Владимирович делал зарисовки во время учебных занятий с учащимися художественной школы, где он преподает, а также в других поездках. Среди сюжетов – улицы и здания в районных центрах Рязанской области, пейзажи и жанровые зарисовки. Гости выставки отмечали, что художнику удается «оживить» самые невзрачные здания и наполнить привычные виды глубоким содержанием. Ученики Ивана Родина поздравили своего мастера с персональной выставкой и пожелали новых успехов в творчестве.

Иван Родин – выпускник Рязанского художественного училища. С 2013 года он работает в детской школе искусств № 9 преподавателем живописи. Имеет первую квалификационную категорию как педагог. На выставке «Рязанские мотивы» представлено свыше 20 работ художника.