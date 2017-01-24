В декабре в Рязанской области выявили 12 случаев незаконной рубки хвойных деревьев
Сайт правительства области сообщает, что за последний месяц прошлого года в регионе прошли 511 совместных рейдов лесных инспекторов и сотрудников полиции. Было организовано дежурство на стационарных и мобильных постах ГИБДД, активизирована профилактическая работа с гражданами по профилактике незаконной рубки хвойных деревьев.
В ходе рейдов было выявлено двенадцать случаев незаконной рубки. На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 38,5 тысячи рублей.
24 января 2017