Областная общественно-политическая газета
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24 января 2017 года
№11 (5298)
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24.01.2017
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№11 (5298) |
Четвёртая полоса
РВ ТВ
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Дорога в потерянный край

Ожившие образы на выставке старинных фотографий
Автор фото: Димитрий Соколов | Дорога в потерянный край
Фото автора.

В рязанской городской библиотеке имени Есенина открылась выставка старинной фотографии из собрания Анатолия Осипенкова.

Хозяин удивительной коллекции пришел на открытие экспозиции с большой сумкой и достал из нее потертый фотоальбом. Нашла его в мусорном контейнере жительница Рязани и принесла в студию Осипенкова. Некоторые фотокарточки из альбома датированы 1916-м годом.

– И когда я открыл эту сумку, у меня дрожь по телу прошла. Кто-то выбросил на помойку историю большой семьи в нескольких поколениях. И невольно задумываешься: а не поступаем ли мы так же варварски с собственными архивами? Всегда ли осознаем ценность писем, фотографий, вещей, оставленных нам родственниками? И не поступят ли так наши дети и внуки?

Красивые, добрые лица неизвестных людей чуть было не исчезли безвозвратно. Теперь черно-белые отпечатки станут частью большого вернисажа, имя которому – историческая память.

Большинство фотографий на выставке все-таки не безымянные. Они попали к Осипенкову на реставрацию из семейных архивов и с разрешения владельцев выставлены теперь на всеобщее обозрение.

– Мы смотрим на эти фотографии, и нам интересно, как люди одевались, как сидели перед фотографом, в каком интерьере и на каком фоне… Эти детали оказались значительны и важны. Речь идет уже не о памяти конкретной семьи, а о памяти поколений. Это целый исторический пласт, – говорит Анатолий Яковлевич.

Есть снимки 100-летней давности. Время обладает способностью к преображению. Документальные портреты обретают силу образов, словно ушедшие в историю люди стараются донести до нес нечто важное и только то, что «едино на потребу».

Для Владимира Тихомирова погружение в семейную историю стало счастливым путешествием. Изучению родословной он посвятил несколько лет, зато теперь в его архиве собраны десятки фотографий предков, которыми Владимир Игоревич гордится. На выставке он рассказал о четырех поколениях своих родственников.

Геннадий Амплеев поведал о своей родословной и поделился снимками из своего семейного альбома для выставки. На фотографиях – его дедушка Михаил Матвеевич Тимофеев, первый директор рязанского деревообделочного (ныне приборного) завода и первый начальник уголовного розыска Рязани.

А на этих снимках фотографы рязанских фотоателье, запечатленные в 1937 году. Отпечаток попал к Анатолию Осипенкову тоже случайно, принесла знакомая. Из 13-ти фотографов удалось установить имена только шести, никто из них не вернулся с войны.

Но вернулись к нам эти кадры. На них люди сосредоточенны и безмятежны. Или нам это только кажется?

– Сейчас мало кто печатает фотографии для альбомов. Просматривают снимки на компьютерах и мобильных телефонах. А если возникает нужда сделать настоящую карточку для истории, то обнаруживается, что и выбора нет – сплошные банкеты, пикники, случайные селфи на бегу. Нет человека, исчез он. Кроме паспортной фотографии, ничего не осталось. Это трагедия, – говорит автор экспозиции.

Старые фотоальбомы не подлежат уничтожению. Это правило давно пора приравнять к неписанному закону. Если мы, конечно, не хотим, чтобы память о нас тоже оказалась похороненной на свалке ненужных вещей.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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