Областная общественно-политическая газета
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24 января 2017 года
№11 (5298)
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24.01.2017
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№11 (5298) |
Четвёртая полоса
Культура
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Своими руками

В областной специальной библиотеке для слепых работает выставка рукодельного творчества участниц клуба «Хозяюшка» Рязанского отделения Союза пенсионеров России
Автор фото: Александр Королев | Своими руками
Фото: Александр Королев.

В экспозиции «Мир моей души» можно увидеть красочные изделия из лоскутков, макраме, декоративные вазы, панно, картины. Руководит клубом мастериц «Хозяюшка» Раиса Николаевна Фадеева.

На протяжении многих лет она занимается лоскутным шитьем и создает замечательные работы, которые неоднократно были отмечены на различных всероссийских выставках. Особый авторский узор, выбор ткани и расположения цветных лоскутков – все это делает изделия Раисы Николаевны неповторимыми и уникальными. Процесс шитья приносит мастерице огромное удовольствие, а посетителям выставки ее работы дарят радость и хорошее настроение.

Мастерица Лидия Орлова представила на выставке разнообразной формы бутылки и флаконы, оплетенные в технике макраме. Таким декоративным сосудам смело можно найти применение в хозяйстве.

Фантазии участниц клуба нет предела. В своем творчестве они решили использовать то, что есть у каждой хозяйки в доме, – макароны. Из них выходят оригинальные поделки, которые не только подойдут для украшения интерьера, но и могут стать необычным подарком для друзей и близких.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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