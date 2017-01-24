Своими руками

В областной специальной библиотеке для слепых работает выставка рукодельного творчества участниц клуба «Хозяюшка» Рязанского отделения Союза пенсионеров России

В экспозиции «Мир моей души» можно увидеть красочные изделия из лоскутков, макраме, декоративные вазы, панно, картины. Руководит клубом мастериц «Хозяюшка» Раиса Николаевна Фадеева.

На протяжении многих лет она занимается лоскутным шитьем и создает замечательные работы, которые неоднократно были отмечены на различных всероссийских выставках. Особый авторский узор, выбор ткани и расположения цветных лоскутков – все это делает изделия Раисы Николаевны неповторимыми и уникальными. Процесс шитья приносит мастерице огромное удовольствие, а посетителям выставки ее работы дарят радость и хорошее настроение.

Мастерица Лидия Орлова представила на выставке разнообразной формы бутылки и флаконы, оплетенные в технике макраме. Таким декоративным сосудам смело можно найти применение в хозяйстве.

Фантазии участниц клуба нет предела. В своем творчестве они решили использовать то, что есть у каждой хозяйки в доме, – макароны. Из них выходят оригинальные поделки, которые не только подойдут для украшения интерьера, но и могут стать необычным подарком для друзей и близких.