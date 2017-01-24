Областная общественно-политическая газета
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24 января 2017 года
№11 (5298)
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24.01.2017
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№11 (5298) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Спортивный курьер

Классическим и свободным стилем

Состоялись чемпионат и первенство области по лыжным гонкам. Сильнейшие, в зависимости от возраста, определились в шестнадцати зачетных группах, в соревновательной программе были гонки на 3, 5, 10 и 15 километров классическим и свободным стилями. Дважды «золотыми» призерами стали Татьяна Чванова (женщины), Сергей Андреев (мужчины), в других возрастных группах по две победы одержали Анна Тинякова, Руслан Соловьев, Анастасия Баулина, Яна Горбунова и Александр Зимин. Победителями также финишировали Иван Куляев и Дмитрий Скрыпников.

Прошедшие чемпионат и первенство, традиционно именуемые «гонкой сильнейших», стали первыми крупными соревнованиями на Рязанщине в зимнем сезоне. Следующие старты: 3 февраля – по программе спартакиады городской администрации, 4-5 февраля – в честь мастера спорта СССР международного класса, чемпиона Советского Союза Анатолия Бирюкова. Эти соревнования состоятся в Рязани, на трассе близ мемориального комплекса.

Одним соперником меньше

Единственная иностранная команда в чемпионате Суперлиги России среди клубов по баскетболу – «Урарту» из Армении – снялась с розыгрыша. БК «Урарту» был создан в 2016 году на базе сборной Армении с привлечением легионеров из России и США. Поскольку собственного чемпионата в стране нет, клуб подал заявку на участие в чемпионате России среди команд Суперлиги. Первый официальный матч «Урарту» провел на своей площадке против БК «Рязань», уступив в овертайме – 89:93. Последующие поединки Суперлиги армяне также проиграли. В декабре руководство клуба распространило заявление о снятии команды с розыгрыша из-за тяжелых финансовых проблем. Так что рязанским болельщикам не довелось стать свидетелями еще одного официального матча нашей команды с соперником из дальнего зарубежья, который был намечен календарем на я­нварь 2017 года.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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