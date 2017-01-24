Виртуальный переезд

Путаница в адресах создала проблемы рязанским предпринимателям

В Рязанской торгово-промышленной палате состоялось заседание «круглого стола». Обсуждали проблему, связанную с несовпадением фактического адреса предприятий с юридическим. Такая ситуация возникла в областном центре в результате проведения властями города инвентаризации сведений, содержащихся в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

На заседание пригласили представителей администрации Рязани, управления Федеральной налоговой службы по региону, сотрудников прокуратуры Рязанской области, а также министерства природопользования, управления Роспотребнадзора, руководителей предприятий и организаций города. В начале президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева рассказала о том, что у многих предприятий города, в частности, расположенных в Южном и Восточном промышленных узлах, после инвентаризации сведений об адресе местонахождения возникли большие сложности в отношениях с контролирующими и надзорными органами. Теперь их адреса в учредительных документах и лицензиях не совпадают со сведениями в ЕГРЮЛ. Из-за этого стало практически невозможно оформить любые необходимые документы. Генеральный директор ООО «Стальные конструкции – Профлист» Олег Артюхин подробно рассказал о том, с чем теперь приходится сталкиваться.

– После инвентаризации данных в ФИАС наш адрес изменился и теперь не совпадает со сведениями в ЕГРЮЛ. Это привело к тому, что в декабре прошедшего года в ГИБДД нам отказали в постановке на учет автотранспортной техники, – отметил Олег Артюхин. – В управлении Росприроднад­зора у нас не приняли заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, также не приняли заявку о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет. Нам предложили внести изменения в учредительные документы в связи с изменением адреса. Но на самом деле наш фактический адрес остался прежним: район Восточный промузел, строение 1. В ФИАС же мы теперь «находимся» по адресу: планировочный район, Восточный промузел, строение 1. Почему-то изменился и наш почтовый индекс. С какой стати мы должны снова перерегистрироваться? Кроме нашего предприятия, по данному адресу зарегистрировано еще 7 организаций, входящих в группу «Стальные конструкции». Мы направили в администрацию города обращение и попросили привести информацию в ФИАС в соответствие с фактическим адресом местонахождения, но нам ответили, что техническая возможность такой корректировки отсутствует. Что касается почтового индекса, то в ближайшем будущем возможно новое его изменение со стороны «Почты России». Я узнал, что подобные проблемы имеются и у других предприятий города.

Директор департамента правового обеспечения АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Галина Александрова подтвердила, что изменение юридического адреса привело к очень серьезным последствиям даже для этого, самого крупного предприятия региона.

– Могут просто остановиться все платежи предприятия, что парализует нашу работу. Стоит вспомнить и о многочисленных объектах, которым вменяют теперь необходимость перерегистрации. Помимо значительных финансовых затрат, весь этот процесс займет много времени. Изменения адреса носят чисто технический характер, и это необходимо устранить. Мы неоднократно поднимали эту проблему, обращались и в налоговые органы, и в администрацию города, однако пока безрезультатно, – заявила Галина Александрова.

Директор ООО «Альтернатива» Ольга Горячева пожаловалась, что в результате изменения адреса ее организация не может пройти аттестацию оборудования и помещений – лицензия на деятельность теперь является недействительной. Главный бухгалтер компании «Русский продукт» Денис Петкевич заметил, что при маркировке продукции необходимо указывать юридический адрес производства, но он теперь не совпадает с фактическим. Так какой адрес теперь указывать на таре и в бухгалтерской отчетности?

Начальник отдела перспективного развития управления капитального строительства администрации города Рязани Сергей Алешин объяснил, каким образом возникло несоответствие в названиях:

– До середины 2014 года функцию по присвоению адресов осуществляло Рязанское БТИ. А теперь, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №443-ФЗ, эти полномочия переданы органам местного самоуправления. В настоящее время присвоением и аннулированием адресов занимается управление капитального строительства администрации города. На него возложены обязанности по ведению ФИАС. Любые изменения в системе управления адресной базы данных утверждаются на федеральном уровне и согласовываются с управлением ФНС.

В процессе инвентаризации, проведенной в апреле 2016 года, объекты, имеющие в адресе вместо улицы название «район», получили новое название, выбранное из рекомендуемого перечня элементов улично-дорожной сети – «планировочный район». После этого в администрацию города стали постоянно поступать претензии со стороны организаций о несоответствии адреса в государственном адресном реестре фактическому адресу объекта. Однако из-за отсутствия технической возможности программного обеспечения ФИАС администрация города Рязани не может изменить названия в базе данных. Соответствующие обращения не раз направлялись в службу технической поддержки. О существующей проблеме также были направлены обращения в УФНС по Рязанской области и Федеральную налоговую службу России. При устранении технических причин администрация Рязани приведет в соответствие адреса в ФИАС к официальным адресам объектов. Пока же этого не сделано, администрация предлагает выдавать по запросам предприятий справки о соответствии адресов.

– Нужно действительно идти по пути изменения адресной базы ФИАС, – подчеркнул начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики прокуратуры Рязанской области Роман Астахов. – Ведь это проблема не предприятий, а органов местного самоуправления. Они и должны ее решать. Согласно письму Минфина РФ от 22 августа 2014 года, несоответствие адреса не может являться основанием для отказа юридическому лицу в предоставлении государственных услуг. Уже имеется и соответствующая судебная практика. Поэтому предприятия не обязаны перерегистрироваться. Городской администрации целесообразно обратиться к заказчику программного обеспечения для устранения несоответствия адресов.

Начальник отдела регистрации и учета налого­плательщиков управления ФНС по Рязанской области Александр Фролов подчеркнул, что федеральная информационная адресная система разработана в соответствии с требованием федерального законодательства. ЕГРЮЛ – это вторичный продукт и основывается на базе ФИАС. Перечень элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети, используемых в качестве реквизитов адреса, утвержден приказом Министерства финансов РФ от 5.11.2015 №171н и является обязательным при присвоении или изменении адресов объектов.

Представитель горадминистрации заметил, что в упомянутом приказе Минфина нет термина «планировочный район», в перечне названий есть только термин «район». А в базе ФИАС после проведения инвентаризации адресов термин «планировочный район» уже почему-то фигурирует, внеся путаницу в названия.

Изменение адресной базы ФИАС может занять несколько месяцев, отметил Роман Астахов. А этот период для предпринимателей может стать критическим и в результате несоответствия адресов отрицательно повлиять на всю деятельность предприятий. Поэтому администрации города настоятельно рекомендуется довести до всех контролирующих и надзорных органов, что адреса организаций тождественны. В завершение «круглого стола» Татьяна Гусева предложила направить обращения о необходимости принятия мер по разрешению создавшейся ситуации в Федеральную налоговую службу России и Генеральную прокуратуру РФ.