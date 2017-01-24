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24.01.2017
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№11 (5298) |
Третья полоса
Экология
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Зеленое кино

В Рязани откроется киноклуб, посвященный экологии

Проект «Экологический киноклуб» начнет работу в Рязанском музее путешественников при поддер­жке Экологического рязанского альянса. По словам пресс-секретаря ЭРА Анны Керносовой, идея подобного клуба созрела давно, но необходимо было найти подходящее помещение.

«Изначально планировалось, что киносеансы будут проходить в офисе альянса. Но у нас недостаточно места, чтобы вместить группу зрителей, и нет нужной аппаратуры для показов», – пояснила Анна. Теперь организаторы ждут неравнодушных людей, которые хотят больше знать о природоохранной работе и помогать планете.

Для показов сотрудники ЭРА уже выбрали ленты мировых и российских режиссеров, посвященные охраняемым зонам планеты, экологическим проблемам и их решению, а также природоохранной работе обычных людей. Первой картиной, которую будут демонстрировать в рамках «Экологического киноклуба», станет документальный фильм «Спасти планету». Зрители узнают о работе голливудского артиста Леонардо Ди Каприо в качестве посла мира ООН. Актер в течение трех лет общался с экологическими активистами, политиками и учеными разных стран, чтобы понять суть глобальных процессов изменения климата и возможные способы решения этой проблемы. Его собеседниками стали инженер и изобретатель Илон Маск, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Папа римский Франциск и многие другие известные личности, заинтересованные в сохранении природы.

«Экологический киноклуб» будет работать в музее в течение всего года. После сеансов гости смогут обсудить фильмы и поделиться своими предложениями по улучшению окружающей среды региона. Для тех, кто захочет присоединиться к экологическим акциям в Рязани и области, активисты ЭРА будут рассказывать о предстоящих мероприятиях.

Показы будут проходить в последний вторник каждого месяца. Первый сеанс состоится 24 января в 19:00 по адресу: ул. Ленина, д. 35, 2 этаж. Вход на все встречи свободный.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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