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№11 (5298)
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24.01.2017
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№11 (5298) |
Третья полоса
Общество
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С максимальным комфортом

Почта России открыла 520 центров выдачи и приема посылок
С максимальным комфортом

В конце прошлого года количество центров выдачи и приема посылок, открытых в отделениях Почты России, достигло 520-ти в более чем двухстах городах страны, в том числе три таких центра открылись в Рязани.

Центры выдачи и приема посылок специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам центров выдачи и приема посылок относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Можно заказать доставку отправления почтальоном на дом и выбрать способ оплаты – наличными или банковскими картами. Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приема и выдачи посылок. Проект по открытию центров стартовал в 2015 году – тогда в крупнейших городах страны, включая все города-миллионники, был открыт 191 центр, объем обработки посылок в которых превысил за год 8 млн. штук. К концу 2016 года сеть охватила все города с населением свыше 100 тыс. человек. Открытие центров выдачи и приема посылок стало не только шагом навстречу клиентам Почты России, но и экономически эффективным решением. Выручка от приема и выдачи посылок в открытых ЦВПП (по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями) увеличилась в 2015 году относительно 2014 года на 30%, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 25% и достигла более 1,2 млрд. руб. Во всех центрах реализуется совместный проект Почты России и Федеральной таможенной службы страны по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, который с 15 декабря был расширен на всю страну. Суть проекта заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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