Областная общественно-политическая газета
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24 января 2017 года
№11 (5298)
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24.01.2017
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№11 (5298) |
Третья полоса
Авторская колонка
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Без иллюзий

Без иллюзий

Совещание по экономическим вопросам, которое провел Владимир Путин с членами правительства. Вступление в должность сорок пятого президента США Дональда Трампа. Съезд партии «Единая Россия». Обсуждение в Астане проблем урегулирования ситуации в Сирии. Эти события активно освещались средствами массовой информации на минувшей неделе.

Итак, в Белом доме – новый хозяин. Инаугурация Дональда Трампа активно освещалась. Но при этом средства массовой информации, акцентируя внимание на деталях церемонии и костюмах первой леди Америки (действительно, безупречных), не много говорили о том, в чем же заключается суть курса, который предлагает Дональд Трамп соотечественникам, в чем особенности избранного президента США?

Этот вопрос от «Рязанских ведомостей» мы задали на прошлой неделе гостю студии радио «Спутник», политологу, автору политической биографии Дональда Трампа «Черный лебедь» Кириллу Бенедиктову. Вот его мнение: «Это очень интересный человек. В отличие от других политиков – это живой человек. И не случайно в кабинете его первого руководителя кампании, который был до марта 2016 года, Левандовски, висел плакат «Дайте Трампу быть Трампом ». Т.е. никак не пытайтесь на него воздействовать. Трамп, сам по себе, человек внутренне очень свободный. Очень многие политики и практически все американские СМИ находятся в рамках жесткой политической ортодоксии. Т.е. шаг влево, шаг вправо – карается. Трамп выламывается из этих рамок. Он позволяет себе говорить то, что многие думают, но никогда не произносят вслух. Именно этим он взял ту аудиторию, которая за него проголосовала».

В прошлом году вышла в свет книга Д.Трампа «Былое величие Америки» (с ней несложно познакомиться). Вряд ли ее нужно рассматривать как программу будущих действий, но из нее очевидно неприятие автором многих аспектов и внешней, и внутренней американской политики последних лет. Но исходя только из этого, все же нет достаточных оснований делать прогнозы, как будет выстраивать свой курс 45-й президент на том или ином направлении, чем, собственно, увлеклись многие политологи. Можно однозначно говорить лишь об одном: он будет исходить из учета реальных интересов США.

Процесс этот будет не простым уже потому, что затронет интересы двух лагерей американского истеблишмента, стоящих на разных позициях. И так называемые «женские марши», приуроченные к инаугурации Трампа в ряде стран, – это лишь видимые «цветочки» из сада противоречий. Хотя, понятно, что «цветочки» эти сами собой не растут – кому-то нужно их и «поливать», и «обихаживать». Вовсе не обязательно, что потом из них произрастут новые цветные революции, но сама «агротехника» возделывания – не инновационная, уже не раз и не два апробированная в глобальных форматах.

Скрестив «мечи» позиций, глобалисты и сторонники национальных ценностей в ближайшее время продолжат противостоять друг другу. Но, как показывает практика последних выборных кампаний, электорат отдает предпочтение тем, кто во главу угла ставит национальные интересы.

23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов, 7 мая – второй. И здесь в числе основных претендентов – те, кто придерживаются национальных взглядов. Разница лишь в том, что, к примеру, у Франсуа Фийона они более умеренные, у Марин ле Пен – более радикальные.

На минувшей неделе Марин ле Пен выступила с заявлением, что она готова признать Крым российским (как она заметит, украинским Крым не был никогда). В своем интервью немецкой газете «Bild» она заявила также и о том, что уверена в потере Евросоюзом его жизнеспособности. И, похоже, с развертыванием предвыборной президентской кампании во Франции тема отношения к Евросоюзу, принципам взаимодействия его членов будет в числе основных. Как и вопросы взаимоотношения с Россией. Франсуа Фийон, к примеру, на минувшей неделе высказал такое мнение: отношения с Россией для Европы являются стратегическими. «В прошлом мы совершили ошибки, подтолкнув Россию в том направлении, по которому она пошла… Это огромная страна, к которой нельзя относиться легкомысленно».

Но не будем питать чрезмерных иллюзий. Завтрашний день еще не станет днем глобального «потепления» в отношении к нашей стране ведущих игроков на мировой политической арене и днем снятия всех антироссийских санкций. И потому, что такие решения не принимаются одноминутно, и потому, что все не так просто, как кому-то хотелось бы это представить.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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