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24.01.2017
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№11 (5298) |
Вторая полоса
Общество
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Ответственность и эффективность

Эти принципы партия «Единая Россия» считает для себя главными

В минувшие выходные в Москве на ВДНХ прошел XVI съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие более трех тысяч человек. Это делегаты из регионов, руководители профильных министерств, общественных организаций, депутаты и представители федеральных и региональных СМИ. Были подведены итоги работы за минувшую пятилетку, намечен дальнейший план действий, избраны руководящие органы. Председателем партии вновь избран Д. Медведев. Председатель Рязанской областной Думы А. Фомин вошел в состав Генсовета партии.

Центральным событием съезда стало выступление председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева на пленарном заседании. Он заявил, что за последние пять лет «Единая Россия» прошла большой путь и смогла отреагировать и адекватно ответить на запросы общества. Заметно повысилась эффективность работы партии, усилилось ее представительство на местах. Кадровая ротация привлекла в «Единую Россию» умных и энергичных руководителей. Еще одним важным фактором успеха партии Дмитрий Медведев назвал открытость перед людьми. Председатель «Единой России» добавил, что важную роль сыграла партийная система защиты прав граждан, то есть работа общественных приемных партии. Медведев также напомнил, что был полностью изменен процесс подготовки к выборам после 10 лет использования различных моделей отбора, имея в виду процедуру предварительного голосования. Председатель партии предложил проводить предварительное голосование ежегодно в течение ближайших пяти лет для определения кандидатов в региональные законодательные органы. В качестве партийных достижений Медведев обозначил использование проектного подхода для решения актуальных и насущных для людей проблем. Например, благодаря партийным проектам в сельских школах начали ремонтировать спортзалы, были построены современные физкультурно-оздоровительные комплексы в районных центрах, в том числе в Рязанской области. Он сообщил, что в этом году появятся три новых партпроекта – «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

Медведев также добавил, что в программе «Единой России» содержится партийная позиция по многим сферам – от здравоохранения до культуры и экономики. Один из приоритетов – обеспечение устойчивого развития бюджетов в регионах.

«На законодательном уровне созданы дополнительные стимулы, чтобы регионы зарабатывали сами. Нам нужно подумать, как регионам самим создать основу для развития. Регионы должны быть самодостаточными. Это непременное условие развития страны», – подчеркнул премьер.

Итоги пленарного заседания журналистам прокомментировал принявший в нем участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он сказал, что для региональной власти сотрудничество с правящей партией очень важно, особенно в части реализации партпроектов и программ, призванных повысить качество жизни рязанцев.

– Сегодня партия заявила о ряде новых программ, и мы, безусловно, будем в них активно участвовать. Предложения, озвученные в ходе пленарного заседания председателем партии и модераторами дискуссионных площадок, актуальны для рязанского региона. Это развитие аграрного сектора и пищевой промышленности, благоустройство городских дворов, программа «Новая школа» и ряд других инициатив, – подчеркнул глава региона.

Олег Ковалев также отметил эффективное взаимодействие правительства региона и партии по контролю за реализацией программ дорожного строительства и капитального ремонта многоквартирных домов. Как заявил глава региона, эта практика показала себя успешной и будет продолжена. Рязанский губернатор также затронул тему повышения эффективности расходования бюджетных средств, подчеркнув, что это направление работы является для региональной власти важнейшим.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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