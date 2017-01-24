Областная общественно-политическая газета
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24 января 2017 года
№11 (5298)
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24.01.2017
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№11 (5298) |
Вторая полоса
Общество
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Выбери экзамен

В Рязанской области продолжается прием заявлений на участие в ЕГЭ

Заявления на участие в едином госэкзамене принимаются до 1 февраля 2017 года, сообщает министерство образования области.

В них должен быть указан перечень предполагаемых к сдаче предметов, составленный на основе требований, предъявляемых к поступлению на конкретные специальности. При этом необходимо учитывать, что большее количество сдаваемых предметов расширяет возможности при выборе направления дальнейшего обучения.

Для участия в сдаче ЕГЭ выпускникам прошлых лет, учащимся иностранных образовательных организаций, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, контракту и планирующим поступить в военные вузы Рязанской области, необходимо обращаться для регистрации в управление образования по месту жительства.

Досрочный ЕГЭ для всех без исключения участников будет проводиться в пунктах проведения экзаменов, расположенных в г. Рязани.

Единый государственный экзамен можно сдавать ежегодно, в том числе при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета результаты экзамена действительны в течение четырех лет, следующих за годом их получения.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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