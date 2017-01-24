Областная общественно-политическая газета
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№11 (5298)
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24.01.2017
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№11 (5298) |
Вторая полоса
Общество
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Традиции не прерываются

Ежегодно в учреждениях ДОСААФ региона более тысячи юношей получают армейскую специальность

В Московском Центральном академическом театре Российской Армии прошло торжественное собрание, посвященное 90-летию Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Делегацию от Рязанской области возглавила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. В ее состав вошел также и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Николай Рудаков.

Елена Буняшина поздравила собравшихся от имени губернатора Олега Ковалева. Она вручила председателю ДОСААФ России Александру Колмакову приветственный адрес главы региона, в котором, в частности, говорится: «ДОСААФ подготовило сотни тысяч специалистов для Вооруженных сил и народного хозяйства, большой отряд спортсменов по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта. В числе его выпускников – летчики-космонавты, заслуженные мастера по самолетному и парашютному спорту. Правительство Рязанской области в тесном сотрудничестве с региональным отделением ДОСААФ России ведет активную работу по формированию современной системы военно-патриотического воспитания граждан. Учреждениям организации оказывается поддержка в их техническом перевооружении, повышении качества обучения, расширении перечня профессий с учетом имеющихся потребностей. Сегодня региональное ДОСААФ включает порядка 70 образовательных объединений: это автомобильные школы, учебные технические и стрелковые центры, спортивные кружки и секции. Ежегодно в них более 1000 юношей получают армейскую специальность, свыше 6300 граждан приобретают специальности водителей различных категорий и других профессий, востребованных на региональном рынке труда. Убежден, что ДОСААФ России и в дальнейшем будет надежным партнером и активным участником в крайне значимой работе по военно-патриотическому воспитанию населения, повышению престижа воинской службы, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи».

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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Традиции не прерываются
Ежегодно в учреждениях ДОСААФ региона более тысячи юношей получают армейскую специальность
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