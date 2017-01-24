Активная позиция

Рязанцы взяли на контроль качество построенного для переселяемых из аварийного фонда жилья

Дом для переселения жителей аварийного фонда в селе Ольховка Александро-Невского района был сдан в эксплуатацию в конце 2014 года. В начале 2015-го новоселье здесь справили 20 семей. Первая «зимовка» показала, что в новом жилье не все безупречно.

Большинство собственников отмечали, что в помещениях холодно, особенно в дни сильных морозов. Установленная в санузлах многих квартир сантехника оказалась с браком. На работоспособности это не сказывалось, но трещины на фаянсе не улучшили качества ситуации – ни эстетического, ни эксплуатационного. В одной из квартир по стенам вокруг окон «поползла» плесень. Входные двери в подъезды дома сделаны из тонкого металла, зимой вокруг них образуется слой инея. Кроме этого, жильцы жаловались на нарушенную гидроизоляцию в подвале. Обо всех выявленных недостатках новоселы не раз сообщали главе сельского поселения. Сначала «недочеты» списывали на естественную «усадку» нового дома, обещали, что «дом обживется, и все наладится». Однако зима 2016-2017 годов показала, что поводов для беспокойства за качество своего жилья у жильцов нового дома в Ольховке меньше не стало.

Оценить состояние недавней новостройки в село приезжала комиссия министерства строительного комплекса области, которая выявила недостатки и дала предписание на их устранение. Но устранять их оказалось некому, так как организация, построившая дом и обязанная выполнять гарантийные обязательства, прекратила существование. Казалось бы, круг замкнулся. В поисках выхода из него ольховцы обратились в рязанское отделение Общероссийского народного фронта, активисты которого выехали на место и еще раз зафиксировали строительные недостатки.

В результате выход из ситуации нашелся – расходы по устранению брака взяла на себя местная администрация. Довести до ума новый дом удалось за несколько дней. Повторный выезд общественных активистов из ОНФ в Ольховку показал: в квартирах установлена новая сантехника, в подъезде – новая металлическая дверь, межплиточные швы в подвале заделаны, заменены трубы канализации, а на крыше установлены снегозадержательные конструкции. Но это не все. В некоторых квартирах есть серьезные нарекания к стяжке полов, переделать которую администрация поселения планирует в теплое время года.