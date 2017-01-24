Активная позиция

Областная общественно-политическая газета
07:57 МСК
Вторник
24 января 2017 года
№11 (5298)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская область активно участвует в реализации федеральных программВ Рязани проходят чемпионат и Кубок города по мини-хоккею с мячом В Рязани состоялись чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Космическая» работа рязанских скульпторов получила высшую награду Кубка России «Зимний вернисаж» В Рязанской области определили лучших лыжников города Сасова Более 20 тонн контрафактного спиртного изъяли полицейские в Рязанской областиЛегкоатлеты рязанской спортшколы «Юность» успешно выступили на Чемпионате и первенстве ЦФО России Преподаватель рязанской детской школы искусств № 9 представил первую персональную выставку За выходные полицейские пресекли в Рязанской области 7 фактов незаконной торговли спиртным В Рязанской области футболу учились дошколятаВ Рязанской области определили лучших рыболовов Рязанская певица Мария Видяпина дала концерт в КДЦ «Октябрь» Рязанские производители развивают фирменную торговую сеть На рязанском фестивале прозвучали стихотворения и песни артистов КасимоваВ Рязанской области полицейские раскрыли ограбление В Рязанской области в традиционном футбольном турнире «Подснежник» памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева завершились предварительные соревнования В ряде домов Рязани из-за ремонта отключат холодную воду Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина приняла участие в торжествах, посвященных 90-летию ДОСААФ РоссииВ Рязанской области прошел межрайонный хоккейный турнир В декабре в Рязанской области выявили 12 случаев незаконной рубки хвойных деревьев Футболисты рязанского «Элекса-Фаворита» установили рекорд в первенстве России Студентов и сотрудников рязанского медуниверситета приглашают к участию в конкурсе снежных скульптур Дзюдоист из Рязанской области стал призером международных соревнований В Рязани прошли два региональных турнира по бильярдуРязанские школьники учились личностному развитию
Главная страница / Новости Рязани и области
24.01.2017
Просмотров: 95
№11 (5298) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Активная позиция

Рязанцы взяли на контроль качество построенного для переселяемых из аварийного фонда жилья

Дом для переселения жителей аварийного фонда в селе Ольховка Александро-Невского района был сдан в эксплуатацию в конце 2014 года. В начале 2015-го новоселье здесь справили 20 семей. Первая «зимовка» показала, что в новом жилье не все безупречно.

Большинство собственников отмечали, что в помещениях холодно, особенно в дни сильных морозов. Установленная в санузлах многих квартир сантехника оказалась с браком. На работоспособности это не сказывалось, но трещины на фаянсе не улучшили качества ситуации – ни эстетического, ни эксплуатационного. В одной из квартир по стенам вокруг окон «поползла» плесень. Входные двери в подъезды дома сделаны из тонкого металла, зимой вокруг них образуется слой инея. Кроме этого, жильцы жаловались на нарушенную гидроизоляцию в подвале. Обо всех выявленных недостатках новоселы не раз сообщали главе сельского поселения. Сначала «недочеты» списывали на естественную «усадку» нового дома, обещали, что «дом обживется, и все наладится». Однако зима 2016-2017 годов показала, что поводов для беспокойства за качество своего жилья у жильцов нового дома в Ольховке меньше не стало.

Оценить состояние недавней новостройки в село приезжала комиссия министерства строительного комплекса области, которая выявила недостатки и дала предписание на их устранение. Но устранять их оказалось некому, так как организация, построившая дом и обязанная выполнять гарантийные обязательства, прекратила существование. Казалось бы, круг замкнулся. В поисках выхода из него ольховцы обратились в рязанское отделение Общероссийского народного фронта, активисты которого выехали на место и еще раз зафиксировали строительные недостатки.

В результате выход из ситуации нашелся – расходы по устранению брака взяла на себя местная администрация. Довести до ума новый дом удалось за несколько дней. Повторный выезд общественных активистов из ОНФ в Ольховку показал: в квартирах установлена новая сантехника, в подъезде – новая металлическая дверь, межплиточные швы в подвале заделаны, заменены трубы канализации, а на крыше установлены снегозадержательные конструкции. Но это не все. В некоторых квартирах есть серьезные нарекания к стяжке полов, переделать которую администрация поселения планирует в теплое время года.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
Традиции не прерываются
Ежегодно в учреждениях ДОСААФ региона более тысячи юношей получают армейскую специальность
По материалам официального сайта Правительства области
Вести АПК
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Здоровье
Курс на здоровье
Минздрав представил проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года
Общество
На правильном пути
Доверие граждан к рязанским полицейским стало выше
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Ответственность и эффективность
Эти принципы партия «Единая Россия» считает для себя главными
Людмила Иванова
Общество
Выбери экзамен
В Рязанской области продолжается прием заявлений на участие в ЕГЭ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Стать чемпионом в профессии
Студентам и школьникам предлагают посоревноваться в умениях и навыках, накопленных для будущей специальности
Анна Добролежа
Общество
Счастливое время
Дети с ограниченными возможностями здоровья смогли попрыгать на батутах
Вероника Шелякина
Общество
Виртуальный переезд
Путаница в адресах создала проблемы рязанским предпринимателям
Александр Витухин
Экология
Зеленое кино
В Рязани откроется киноклуб, посвященный экологии
Татьяна Клемешева
Общество
С максимальным комфортом
Почта России открыла 520 центров выдачи и приема посылок
Михаил Скрипников
Авторская колонка
Без иллюзий
Галина Зайцева
РВ ТВ
Дорога в потерянный край
Ожившие образы на выставке старинных фотографий
Димитрий Соколов
Культура
Своими руками
В областной специальной библиотеке для слепых работает выставка рукодельного творчества участниц клуба «Хозяюшка» Рязанского отделения Союза пенсионеров России
Вероника Шелякина
Общество
Тайна подвески
Рязанские краеведы обнаружили одно из древнейших изображений лично-родовых знаков русских князей
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 11 (5298) от
24 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Курс на здоровье
Минздрав представил проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года
На правильном пути
Доверие граждан к рязанским полицейским стало выше
Ответственность и эффективность
Эти принципы партия «Единая Россия» считает для себя главными
Выбери экзамен
В Рязанской области продолжается прием заявлений на участие в ЕГЭ
Традиции не прерываются
Ежегодно в учреждениях ДОСААФ региона более тысячи юношей получают армейскую специальность
Активная позиция
Рязанцы взяли на контроль качество построенного для переселяемых из аварийного фонда жилья
Вести АПК
Стать чемпионом в профессии
Студентам и школьникам предлагают посоревноваться в умениях и навыках, накопленных для будущей специальности
Счастливое время
Дети с ограниченными возможностями здоровья смогли попрыгать на батутах
Виртуальный переезд
Путаница в адресах создала проблемы рязанским предпринимателям
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru