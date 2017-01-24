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24.01.2017
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№11 (5298) |
Вторая полоса
АПК
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Вести АПК

Субботние ярмарки

Еженедельные ярмарки выходного дня продолжают свою работу в привычном режиме на пяти ярмарочных площадках Рязани

В субботу, 21 января, торговлю осуществляли 183 товаропроизводителя на 300 торговых местах. Мясо и мясную продукцию на ярмарку привезли 43 участника, в общей сложности реализовав 9,3 тонны. 32 участника – предприятия и фермеры – продали 15,5 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей. Ими было продано 8 тонн продукции. Овощную и плодово-ягодную продукцию привезли 32 товаропроизводителя, которыми реализовано 6,4 тонны картофеля, 3,9 тонны овощей и 8,8 тонны яблок. Большой выбор товаров представили владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы.

И в праздники, и в будни

Аграрии региона развивают фирменную торговлю

В торговых точках, предлагающих продукцию от производителя, и товар более свежий, и цены на него ниже, чем в розничной сети или гипермаркете. Поэтому сегодня многие рязанцы отдают предпочтение фирменной торговле аграриев.

Каждый житель области знаком с продукцией крупнейших молочных заводов региона – ООО Агромолкомбинат «Рязанский» и ОАО «Старожиловский молочный завод». На сегодняшний день ООО АМК «Рязанский» имеет в Рязани 23 палатки и 2 фирменных магазина. Две палатки работают в Шиловском районе. Осваивается торговля в Московской и Тульской областях, где на начало 2017 года предприятием открыто 6 и 3 торговые точки соответственно. ОАО «Старожиловский молкомбинат» на территории Рязанской области имеет 60 собственных торговых точек, семь из которых открыты в 2016 году.

Имеют широкую фирменную торговую сеть муниципальные хлебозаводы МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани» (20 торговых точек), МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» (26 торговых точек). ООО «Жито» снабжает население молочной и хлебной продукцией через свою торговую сеть, состоящую из 34 павильонов. Активно занимают ниши на рынке и другие аграрии. ООО «Авангард» Рязанского района имеет четыре, а ОАО «Рязанский свинокомплекс» – пять автолавок, которые реализуют продукцию предприятий не только в областном центре, но и в районах. В частности, ОАО «Рязанский свинокомплекс» в неделю объезжает 10 районов. Сеть собственной торговли активно развивает ОАО «Шацкий мясокомбинат», у которого 21 торговое предприятие в районах и шесть в Рязани. На выездной торговле на ярмарках и других площадках работают две автолавки.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
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