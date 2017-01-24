Стать чемпионом в профессии

Областная общественно-политическая газета
07:58 МСК
Вторник
24 января 2017 года
№11 (5298)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области полицейские раскрыли ограбление Рязанские школьники учились личностному развитию За выходные полицейские пресекли в Рязанской области 7 фактов незаконной торговли спиртным В Рязани прошли два региональных турнира по бильярдуЛегкоатлеты рязанской спортшколы «Юность» успешно выступили на Чемпионате и первенстве ЦФО России Преподаватель рязанской детской школы искусств № 9 представил первую персональную выставку Студентов и сотрудников рязанского медуниверситета приглашают к участию в конкурсе снежных скульптур В Рязани состоялись чемпионат и первенство города по лыжным гонкам Рязанская область активно участвует в реализации федеральных программЗаместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина приняла участие в торжествах, посвященных 90-летию ДОСААФ России«Космическая» работа рязанских скульпторов получила высшую награду Кубка России «Зимний вернисаж» Футболисты рязанского «Элекса-Фаворита» установили рекорд в первенстве России В Рязанской области в традиционном футбольном турнире «Подснежник» памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева завершились предварительные соревнования В ряде домов Рязани из-за ремонта отключат холодную воду Более 20 тонн контрафактного спиртного изъяли полицейские в Рязанской областиВ декабре в Рязанской области выявили 12 случаев незаконной рубки хвойных деревьев Рязанские производители развивают фирменную торговую сеть В Рязани проходят чемпионат и Кубок города по мини-хоккею с мячом В Рязанской области определили лучших рыболовов В Рязанской области прошел межрайонный хоккейный турнир Рязанская певица Мария Видяпина дала концерт в КДЦ «Октябрь» На рязанском фестивале прозвучали стихотворения и песни артистов КасимоваВ Рязанской области определили лучших лыжников города Сасова Дзюдоист из Рязанской области стал призером международных соревнований В Рязанской области футболу учились дошколята
Главная страница / Новости Рязани и области
24.01.2017
Просмотров: 98
№11 (5298) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Стать чемпионом в профессии

Студентам и школьникам предлагают посоревноваться в умениях и навыках, накопленных для будущей специальности

С 7 по 10 февраля в регионе пройдет чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы».

«Молодые профессионалы» – это российский бренд международного некоммерческого движения WorldSkills. Его цель – повышение престижа рабочих профессий, привлечение бизнес-партнеров в систему подготовки кадров, развитие профессионального образования путем организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.

Рязанцы принимают в нем участие с 2015 года и добились определенных успехов. В 2015 году регион занял 3 место в номинации «Поварское дело», в 2016-м – 2 место в компетенции «Малярно-декоративные работы».

Ранее конкурсная программа регионального чемпионата проводилась по двум компетенциям, а в этом году она включает 14 направлений, среди которых сетевое и системное администрирование, парикмахерское искусство, кондитерское дело, технологии моды, предпринимательство, малярные и декоративные работы, электромонтажные работы, столярное дело и др.

Соревнование будет проходить на 4 площадках: на базе многофункционального комплекса «Рязанский», Рязанского многопрофильного колледжа, Рязанского колледжа электроники, Рязанского медицинского колледжа.

В этом году впервые будут организованы соревнования для школьников по международному стандарту JuniorSkills (ДжуниорСкиллс) по 2-м компетенциям: «Робототехника» и «Электроника».

Запись на участие будет закрыта за три дня до начала чемпионата. На данный момент подано 90 заявок. Самым востребованным направлением стало предпринимательство.

Гости чемпионата, студенты, школьники смогут посмотреть соревнования, посетить мастер-классы, экскурсии, тестирования по выбору профессии и другие мероприятия.

В рамках деловой программы чемпионата будут организованы дискуссионные площадки с участием работодателей, органов власти, образовательных организаций, студентов, посвященные развитию среднего профессионального образования, профессиональной ориентации молодежи.

Статья опубликована в номере 11 (5298) от 24 января 2017 года
Вести АПК
Счастливое время
Дети с ограниченными возможностями здоровья смогли попрыгать на батутах
Вероника Шелякина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Здоровье
Курс на здоровье
Минздрав представил проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года
Общество
На правильном пути
Доверие граждан к рязанским полицейским стало выше
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Ответственность и эффективность
Эти принципы партия «Единая Россия» считает для себя главными
Людмила Иванова
Общество
Выбери экзамен
В Рязанской области продолжается прием заявлений на участие в ЕГЭ
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Традиции не прерываются
Ежегодно в учреждениях ДОСААФ региона более тысячи юношей получают армейскую специальность
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Активная позиция
Рязанцы взяли на контроль качество построенного для переселяемых из аварийного фонда жилья
Светлана Максимова
Общество
Виртуальный переезд
Путаница в адресах создала проблемы рязанским предпринимателям
Александр Витухин
Экология
Зеленое кино
В Рязани откроется киноклуб, посвященный экологии
Татьяна Клемешева
Общество
С максимальным комфортом
Почта России открыла 520 центров выдачи и приема посылок
Михаил Скрипников
Авторская колонка
Без иллюзий
Галина Зайцева
РВ ТВ
Дорога в потерянный край
Ожившие образы на выставке старинных фотографий
Димитрий Соколов
Культура
Своими руками
В областной специальной библиотеке для слепых работает выставка рукодельного творчества участниц клуба «Хозяюшка» Рязанского отделения Союза пенсионеров России
Вероника Шелякина
Общество
Тайна подвески
Рязанские краеведы обнаружили одно из древнейших изображений лично-родовых знаков русских князей
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 11 (5298) от
24 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Курс на здоровье
Минздрав представил проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года
На правильном пути
Доверие граждан к рязанским полицейским стало выше
Ответственность и эффективность
Эти принципы партия «Единая Россия» считает для себя главными
Выбери экзамен
В Рязанской области продолжается прием заявлений на участие в ЕГЭ
Традиции не прерываются
Ежегодно в учреждениях ДОСААФ региона более тысячи юношей получают армейскую специальность
Активная позиция
Рязанцы взяли на контроль качество построенного для переселяемых из аварийного фонда жилья
Вести АПК
Стать чемпионом в профессии
Студентам и школьникам предлагают посоревноваться в умениях и навыках, накопленных для будущей специальности
Счастливое время
Дети с ограниченными возможностями здоровья смогли попрыгать на батутах
Виртуальный переезд
Путаница в адресах создала проблемы рязанским предпринимателям
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru