Стать чемпионом в профессии

Студентам и школьникам предлагают посоревноваться в умениях и навыках, накопленных для будущей специальности

С 7 по 10 февраля в регионе пройдет чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы».

«Молодые профессионалы» – это российский бренд международного некоммерческого движения WorldSkills. Его цель – повышение престижа рабочих профессий, привлечение бизнес-партнеров в систему подготовки кадров, развитие профессионального образования путем организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.

Рязанцы принимают в нем участие с 2015 года и добились определенных успехов. В 2015 году регион занял 3 место в номинации «Поварское дело», в 2016-м – 2 место в компетенции «Малярно-декоративные работы».

Ранее конкурсная программа регионального чемпионата проводилась по двум компетенциям, а в этом году она включает 14 направлений, среди которых сетевое и системное администрирование, парикмахерское искусство, кондитерское дело, технологии моды, предпринимательство, малярные и декоративные работы, электромонтажные работы, столярное дело и др.

Соревнование будет проходить на 4 площадках: на базе многофункционального комплекса «Рязанский», Рязанского многопрофильного колледжа, Рязанского колледжа электроники, Рязанского медицинского колледжа.

В этом году впервые будут организованы соревнования для школьников по международному стандарту JuniorSkills (ДжуниорСкиллс) по 2-м компетенциям: «Робототехника» и «Электроника».

Запись на участие будет закрыта за три дня до начала чемпионата. На данный момент подано 90 заявок. Самым востребованным направлением стало предпринимательство.

Гости чемпионата, студенты, школьники смогут посмотреть соревнования, посетить мастер-классы, экскурсии, тестирования по выбору профессии и другие мероприятия.

В рамках деловой программы чемпионата будут организованы дискуссионные площадки с участием работодателей, органов власти, образовательных организаций, студентов, посвященные развитию среднего профессионального образования, профессиональной ориентации молодежи.