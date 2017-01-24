Счастливое время

Дети с ограниченными возможностями здоровья смогли попрыгать на батутах

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Наши дети» организовал для ребят с ограниченными возможностями здоровья поход в семейный развлекательный парк «Батунити». Они получили море ярких эмоций, прыгая на батутах, весело падая в поролоновую яму. Перед началом прыжков для детей провели инструктаж по технике безопасности и небольшую разминку.

– Необходимо было разогреть мышцы и подготовить организм к предстоящим нагрузкам. Травмы на батуте получить очень легко. Достаточно одного неудачного падения. Поэтому прыгать надо аккуратно, – поясняет сотрудник развлекательного парка Ксения.

– Это был замечательный день. Наши дети улыбались, радовались и активно проводили время. Было столько позитива! Некоторые ребятишки даже бесстрашно поднимались по скалодрому, – делится впечатлениями одна из родителей, Ирина Климентовская.

Трое детей Светланы Чичулиной с нетерпением ждали похода в развлекательный парк.

– Мой старший сын, Максим, средняя дочка, Софья, и младшая, Зоя, никогда раньше не прыгали на батутах, и я вижу, что они получили огромное удовольствие. У детей прекрасное настроение, они просто светятся от счастья. Хочется сказать огромное спасибо благотворительному фонду за такой прекрасный подарок и проведенное время, – говорит Светлана.